У Луцьку з'явився мурал із Валерієм Мареничем. ФОТО

У Луцьку з'явився мурал із Валерієм Мареничем. ФОТО
До дня народження популярного іще з 70-х років співака Валерія Маренича у Луцьку намалювали мурал із його портретом.

Авторами ідеї стали власники пабу OldSkull та художник Юрій Чайка, розповів ВСН художник.

«Такий подарунок OldSkull вирішив зробити місту і Валерію Мареничу. Мурал малював впродовж тижня. Думаю, це гарна ідея – залишати в такий спосіб пам’ять про людей, які є справжніми обличчями цього міста», – прокоментував Юрій Чайка.

Мурал намалювали на одній зі стін пабу OldSkull. Поруч із портретом співака – цитата з однієї із його пісень: «Розкажи мені, любиш ти чи ні...», а також чайка.

Як пояснює автор муралу Юрій Чайка, це не тільки через його символічний підпис, а швидше як ознака намальованого митця, який є людиною високого польоту.
У Луцьку з'явився мурал із Валерієм Мареничем. ФОТО

Довідково. Валерій Маренич - український співак, Народний артист України. Народився 1 січня1946 року у м. Кривий Ріг. Із 1973 року - учасник популярного гурту «Тріо Мареничів».

У Луцьку з'явився мурал із Валерієм Мареничем. ФОТО

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Теги: Маренич, Луцьк, мурал
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