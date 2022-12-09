Цькування на роботі тепер є правопорушенням: як каратимуть

Цькування на роботі тепер є правопорушенням: як каратимуть
«В мене проблеми на роботі…». Як часто ми чуємо таку фразу. Але інколи проблеми носять постійний та тривалий характер. Приниження, образи, залякування, обмеження оплати праці або надмірне навантаження можуть бути ознаками мобінгу з метою переведення на іншу роботу або звільнення працівника.

В грудні цього року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», який визнає такі дії правопорушенням.

Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

Зауважують, що не кожен конфлікт з керівником або іншим працівником є мобінгом. Але, якщо напружена, ворожа атмосфера або виокремлення працівника з колективу чи його ізоляція мають постійний характер, то є всі підстави вважати, що мобінг присутній.

Що робити в такій ситуації? Кожен працівник має право на гідні умови праці та на захист честі і ділової репутації. Для захисту своїх прав працівник може звернутися до Держпраці або до суду.

Якщо факт мобінгу визнано судом, працівник має право на відшкодування моральної шкоди та/або витрат на лікування втрати працездатності внаслідок психологічного тиску, а також на припинення трудових відносин у встановлений ним строк із виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше трьох середньомісячних заробітків.

При цьому керівник або працівник, що вчиняли мобінг, нестимуть відповідальність як дисциплінарну у вигляді звільнення, так і адміністративну, що передбачає штраф до 6 800 гривень або громадські роботи до 60 годин.

Роботодавець зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).

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Теги: цькування, робота
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