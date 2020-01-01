Якою буде погода на Волині завтра, 2 січня

Якою буде погода на Волині завтра, 2 січня
У понеділок, 2 січня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря становитиме вночі 2-7° тепла, а вдень 8-13° тепла.

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Теги: погода, прогноз, 2 січня
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