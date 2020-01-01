Якою буде погода на Волині завтра, 2 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.



Температура повітря становитиме вночі 2-7° тепла, а вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 2 січня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.Температура повітря становитиме вночі 2-7° тепла, а вдень 8-13° тепла.

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