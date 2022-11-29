На війні загинув волинянин Віктор Котикович
Сьогодні, 18:31
У зоні бойових дій загинув волинянин Віктор Котикович, житель села Троянівка.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Віктор Котикович з перших днів війни став на захист країни.
«Сумна звістка чорним крилом огорнула родину Котиковичів із Троянівки. Згорьовані батьки Іван Борисович та мама Марія Іванівна не дочекалися свою кровинку, сина Віктора з війни...
На жаль не обійме тата і маму, не пригорне кохану, не дасть мудрих настанов дітям. Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблого Героя, складемо молитву за його сина, який теж боронить нашу країну від " клятих визволителів», - написав голова громади.
У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 3 січня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Віктор Котикович з перших днів війни став на захист країни.
«Сумна звістка чорним крилом огорнула родину Котиковичів із Троянівки. Згорьовані батьки Іван Борисович та мама Марія Іванівна не дочекалися свою кровинку, сина Віктора з війни...
На жаль не обійме тата і маму, не пригорне кохану, не дасть мудрих настанов дітям. Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблого Героя, складемо молитву за його сина, який теж боронить нашу країну від " клятих визволителів», - написав голова громади.
У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 3 січня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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