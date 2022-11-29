На війні загинув волинянин Віктор Котикович

Віктор Котикович, житель села Троянівка.



Про це Олександр Гаврилюк.



Віктор Котикович з перших днів війни став на захист країни.



«Сумна звістка чорним крилом огорнула родину Котиковичів із Троянівки. Згорьовані батьки Іван Борисович та мама Марія Іванівна не дочекалися свою кровинку, сина Віктора з війни...



На жаль не обійме тата і маму, не пригорне кохану, не дасть мудрих настанов дітям. Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблого Героя, складемо молитву за його сина, який теж боронить нашу країну від " клятих визволителів», - написав голова громади.



У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 3 січня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні бойових дій загинув волинянин, житель села Троянівка.Про це повідомив Маневицький селищний головаВіктор Котикович з перших днів війни став на захист країни.«Сумна звістка чорним крилом огорнула родину Котиковичів із Троянівки. Згорьовані батькита мамане дочекалися свою кровинку, сина Віктора з війни...На жаль не обійме тата і маму, не пригорне кохану, не дасть мудрих настанов дітям. Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблого Героя, складемо молитву за його сина, який теж боронить нашу країну від " клятих визволителів», - написав голова громади.У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 3 січня.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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