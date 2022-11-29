На війні загинув волинянин Віктор Котикович

На війні загинув волинянин Віктор Котикович
У зоні бойових дій загинув волинянин Віктор Котикович, житель села Троянівка.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Віктор Котикович з перших днів війни став на захист країни.

«Сумна звістка чорним крилом огорнула родину Котиковичів із Троянівки. Згорьовані батьки Іван Борисович та мама Марія Іванівна не дочекалися свою кровинку, сина Віктора з війни...

На жаль не обійме тата і маму, не пригорне кохану, не дасть мудрих настанов дітям. Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблого Героя, складемо молитву за його сина, який теж боронить нашу країну від " клятих визволителів», - написав голова громади.

У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 3 січня.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Віктор Котикович, загибель
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