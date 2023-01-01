18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір
Сьогодні, 16:56
Нещодавно у польському селищі Добре померла 46-річна лучанка Олена Алєксєєнко.
Про це повідомляють на сторінці «Книги пам'яті померлих за кордоном українців», передає «Волинська служба новин».
Жінка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з синами як біженка до Польщі. Одному сину 10 років, другому нещодавно виповнилося 18 років.
Олена була матір'ю-одиначкою.
Після переїзду до Польщі, через декілька місяців Олена дізналася, що у неї страшне онкологічне захворювання, і ось після 6 місяців щоденної боротьби з раком її не стало.
«Останнім бажанням землячки було, щоб її поховали на Батьківщині, в рідному Луцьку. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилої землячки з Польщі в Україну. Кожна гривня допоможе скорботним рідним гідно провести її в останню путь.
Реквізити для допомоги: 5375 4141 3281 9185, Монобанк, отримувач - Алєксєєнко Роман (син спочилої землячки)», - зазначають у спільноті.
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Про це повідомляють на сторінці «Книги пам'яті померлих за кордоном українців», передає «Волинська служба новин».
Жінка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з синами як біженка до Польщі. Одному сину 10 років, другому нещодавно виповнилося 18 років.
Олена була матір'ю-одиначкою.
Після переїзду до Польщі, через декілька місяців Олена дізналася, що у неї страшне онкологічне захворювання, і ось після 6 місяців щоденної боротьби з раком її не стало.
«Останнім бажанням землячки було, щоб її поховали на Батьківщині, в рідному Луцьку. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилої землячки з Польщі в Україну. Кожна гривня допоможе скорботним рідним гідно провести її в останню путь.
Реквізити для допомоги: 5375 4141 3281 9185, Монобанк, отримувач - Алєксєєнко Роман (син спочилої землячки)», - зазначають у спільноті.
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