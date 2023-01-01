18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір

18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір
Нещодавно у польському селищі Добре померла 46-річна лучанка Олена Алєксєєнко.

Про це повідомляють на сторінці «Книги пам'яті померлих за кордоном українців», передає «Волинська служба новин».

Жінка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з синами як біженка до Польщі. Одному сину 10 років, другому нещодавно виповнилося 18 років.

Олена була матір'ю-одиначкою.

Після переїзду до Польщі, через декілька місяців Олена дізналася, що у неї страшне онкологічне захворювання, і ось після 6 місяців щоденної боротьби з раком її не стало.

«Останнім бажанням землячки було, щоб її поховали на Батьківщині, в рідному Луцьку. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилої землячки з Польщі в Україну. Кожна гривня допоможе скорботним рідним гідно провести її в останню путь.

Реквізити для допомоги: 5375 4141 3281 9185, Монобанк, отримувач - Алєксєєнко Роман (син спочилої землячки)», - зазначають у спільноті.

18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір
Сьогодні, 16:56
Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»
Сьогодні, 16:00
Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати
Сьогодні, 15:20
«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
Сьогодні, 13:44
На Волині у переддень Нового року із зачиненої квартири визволяли хвору жінку
Сьогодні, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір
Сьогодні, 16:56
 0
Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»
Сьогодні, 16:00
 0
Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати
Сьогодні, 15:20
 0
«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
Сьогодні, 13:44
 0
На Волині у переддень Нового року із зачиненої квартири визволяли хвору жінку
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8