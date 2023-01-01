18-річний лучанин збирає гроші, аби поховати померлу у Польщі матір

Олена Алєксєєнко.



Про це повідомляють на сторінці «Книги пам'яті померлих за кордоном українців», передає



Жінка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з синами як біженка до Польщі. Одному сину 10 років, другому нещодавно виповнилося 18 років.



Олена була матір'ю-одиначкою.



Після переїзду до Польщі, через декілька місяців Олена дізналася, що у неї страшне онкологічне захворювання, і ось після 6 місяців щоденної боротьби з раком її не стало.



«Останнім бажанням землячки було, щоб її поховали на Батьківщині, в рідному Луцьку. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилої землячки з Польщі в Україну. Кожна гривня допоможе скорботним рідним гідно провести її в останню путь.



Реквізити для допомоги: 5375 4141 3281 9185, Монобанк, отримувач - Алєксєєнко Роман (син спочилої землячки)», - зазначають у спільноті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у польському селищі Добре померла 46-річна лучанкаПро це повідомляють на сторінці «Книги пам'яті померлих за кордоном українців», передає «Волинська служба новин» Жінка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з синами як біженка до Польщі. Одному сину 10 років, другому нещодавно виповнилося 18 років.Олена була матір'ю-одиначкою.Після переїзду до Польщі, через декілька місяців Олена дізналася, що у неї страшне онкологічне захворювання, і ось після 6 місяців щоденної боротьби з раком її не стало.«Останнім бажанням землячки було, щоб її поховали на Батьківщині, в рідному Луцьку. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилої землячки з Польщі в Україну. Кожна гривня допоможе скорботним рідним гідно провести її в останню путь.Реквізити для допомоги: 5375 4141 3281 9185, Монобанк, отримувач -(син спочилої землячки)», - зазначають у спільноті.

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