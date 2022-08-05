Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати

Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати
До 4 січня в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо, а потім погода почне змінюватися.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря.

"Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.

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Теги: погода, Наталка Діденко
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