Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати
Сьогодні, 15:20
До 4 січня в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо, а потім погода почне змінюватися.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря.
"Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.
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Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря.
"Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.
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