Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: чого та коли очікувати





Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.



Так, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря.



"Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 4 січня в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо, а потім погода почне змінюватися.Про це повідомила синоптикиняТак, за її прогнозом, від 4 січня в країні почне знижуватися температура повітря."Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади", - пише синоптикиня.

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