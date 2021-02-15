На Волині у переддень Нового року із зачиненої квартири визволяли хвору жінку
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31 грудня рятувальники надали допомогу жінці літнього віку.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що в останній день минулого року вранці рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі виїжджали за викликом на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги жінці літнього віку.
Жінка була хвора, потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити вхідні двері.
Рятувальники застосували спеціальний інструмент для аварійного відкривання дверей.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що в останній день минулого року вранці рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі виїжджали за викликом на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги жінці літнього віку.
Жінка була хвора, потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити вхідні двері.
Рятувальники застосували спеціальний інструмент для аварійного відкривання дверей.
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