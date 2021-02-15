На Волині у переддень Нового року із зачиненої квартири визволяли хвору жінку

На Волині у переддень Нового року із зачиненої квартири визволяли хвору жінку
31 грудня рятувальники надали допомогу жінці літнього віку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що в останній день минулого року вранці рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі виїжджали за викликом на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги жінці літнього віку.

Жінка була хвора, потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити вхідні двері.

Рятувальники застосували спеціальний інструмент для аварійного відкривання дверей.

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Теги: двері, рятувальники
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