На Волині у переддень Нового року із зачиненої квартири визволяли хвору жінку





Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Інформують, що в останній день минулого року вранці рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі виїжджали за викликом на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги жінці літнього віку.



Жінка була хвора, потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити вхідні двері.



Рятувальники застосували спеціальний інструмент для аварійного відкривання дверей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 грудня рятувальники надали допомогу жінці літнього віку.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що в останній день минулого року вранці рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі виїжджали за викликом на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги жінці літнього віку.Жінка була хвора, потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити вхідні двері.Рятувальники застосували спеціальний інструмент для аварійного відкривання дверей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію