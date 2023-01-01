«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки

Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковникпривітав побратимів з Новим роком і вручив нагороди.Про це повідомляє пресслужба бригади.«Фронтова історія 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, її герої та їхні подвиги невдовзі, напевно, ляжуть в основу книг та фільмів. А поки що ми маємо унікальний шанс, який волею долі випав саме нам, - назавжди знищити одвічного ворога України, зробити 2023-ий роком Перемоги! І ми цей шанс не змарнуємо», - йдеться у дописі.Вітаємо воїнів та дякуємо!