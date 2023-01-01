«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки

«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав побратимів з Новим роком і вручив нагороди.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

«Фронтова історія 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, її герої та їхні подвиги невдовзі, напевно, ляжуть в основу книг та фільмів. А поки що ми маємо унікальний шанс, який волею долі випав саме нам, - назавжди знищити одвічного ворога України, зробити 2023-ий роком Перемоги! І ми цей шанс не змарнуємо», - йдеться у дописі.

Вітаємо воїнів та дякуємо!

«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки

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