Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина
Сьогодні, 12:09
У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Додому, зокрема, повертаються троє волинян.
Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.
Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.
Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року, з полону звільнені троє волинян: Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.
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Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.
Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.
Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року, з полону звільнені троє волинян: Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.
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