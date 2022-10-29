Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина





Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.



Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.



Таким чином, під час Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Додому, зокрема, повертаються троє волинян.Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк, 1978 рік народження.Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року , з полону звільнені троє волинян:та Сергій Шевчук.

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