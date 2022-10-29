Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина

Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина
У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Додому, зокрема, повертаються троє волинян.

Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.

Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.

Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року, з полону звільнені троє волинян: Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.

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Теги: Сергій Шевчук, полон, повернення
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