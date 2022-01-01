З російського полону повернувся волинянин





Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Крушельницький Георгій Миколайович, 1979 року народження, солдат стрілецького батальйону. Брав участь у бойових діях на території Донецької області. Військовослужбовець з 23 травня не виходив на зв'язок та вважався зниклим безвісти.



Разом із побратимами – 140 чоловік – сьогодні Герой повертається додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 грудня 2022 року, під час обміну полоненими звільнили ковельчанина.Про це повідомив голова Волинської ОВА, 1979 року народження, солдат стрілецького батальйону. Брав участь у бойових діях на території Донецької області. Військовослужбовець з 23 травня не виходив на зв'язок та вважався зниклим безвісти.Разом із побратимами – 140 чоловік – сьогодні Герой повертається додому.

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