З російського полону повернувся волинянин

З російського полону повернувся волинянин
Сьогодні, 31 грудня 2022 року, під час обміну полоненими звільнили ковельчанина.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Крушельницький Георгій Миколайович, 1979 року народження, солдат стрілецького батальйону. Брав участь у бойових діях на території Донецької області. Військовослужбовець з 23 травня не виходив на зв'язок та вважався зниклим безвісти.

Разом із побратимами – 140 чоловік – сьогодні Герой повертається додому.

З російського полону повернувся волинянин

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Теги: полон, волинянин, Крушельницький
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