Україна повернула ще 140 полонених

Україна повернула ще 140 полонених
У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.

"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому.

Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
Україна повернула ще 140 полонених
82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.

132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат", - написав він.
Україна повернула ще 140 полонених

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Теги: полонені, Росія, Україна
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