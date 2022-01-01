Україна повернула ще 140 полонених
Сьогодні, 16:57
У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.
"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому.
Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат", - написав він.
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Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.
"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому.
Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат", - написав він.
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