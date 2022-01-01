Україна повернула ще 140 полонених

У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб.Про це повідомив голова ОПу Telegram."Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому.Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат", - написав він.