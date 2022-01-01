Сили ППО збили більшість ракет під час російської атаки





Про це заявив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в Telegram.



"Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО", - написав Павлюк.



Він також заявив, що



"Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 грудня, під час атаки Російської Федерації силами протиповітряної оборони України було знищено більшість ракет, що летіли в Україну.Про це заявив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил Українив Telegram."Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО", - написав Павлюк.Він також заявив, що під час сьогоднішньої атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах Києва . В Солом'янському районі було пошкоджено приватний будинок, в Печерському зафіксовано потрапляння в готель, також Павлюк повідомив про руйнування в Голосіївському районі."Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - додав він.

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