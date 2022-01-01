Сили ППО збили більшість ракет під час російської атаки

Сили ППО збили більшість ракет під час російської атаки
Сьогодні, 31 грудня, під час атаки Російської Федерації силами протиповітряної оборони України було знищено більшість ракет, що летіли в Україну.

Про це заявив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в Telegram.

"Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО", - написав Павлюк.

Він також заявив, що під час сьогоднішньої атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах Києва. В Солом'янському районі було пошкоджено приватний будинок, в Печерському зафіксовано потрапляння в готель, також Павлюк повідомив про руйнування в Голосіївському районі.

"Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - додав він.

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Теги: ППО, ракетна атака, Київ
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