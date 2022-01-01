Ракетна атака на Київ: відомо про 20 поранених

Ракетна атака на Київ: відомо про 20 поранених
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю України поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що ушкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.

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Теги: ракетна атака, Київ, 31 грудня, Росія, війна
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