Ракетна атака на Київ: відомо про 20 поранених





Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.



"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.



Він також зазначив, що ушкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю України поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.Про це заявив мер Києва"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.Він також зазначив, що ушкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.

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