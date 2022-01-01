Ракетна атака на Київ: відомо про 20 поранених
Сьогодні, 16:24
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю України поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.
Він також зазначив, що ушкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.
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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.
Він також зазначив, що ушкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.
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