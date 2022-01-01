Обстріл Києва 31 грудня: є загиблий і поранені

Віталій Кличко повідомляє про загибель людини під час масованого обстрілу росіян 31 грудня.



Про це повідомив Кличко та заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.



"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - написав Кличко.



Там же, за словами Кличка, медики госпіталізують трьох поранених жінок та двох чоловіків.



Тимошенко розповів, що уламки ракети впали на приватний будинок.

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