Обстріл Києва 31 грудня: є загиблий і поранені
Сьогодні, 15:33
Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про загибель людини під час масованого обстрілу росіян 31 грудня.
Про це повідомив Кличко та заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.
"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - написав Кличко.
Там же, за словами Кличка, медики госпіталізують трьох поранених жінок та двох чоловіків.
Тимошенко розповів, що уламки ракети впали на приватний будинок.
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Про це повідомив Кличко та заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.
"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - написав Кличко.
Там же, за словами Кличка, медики госпіталізують трьох поранених жінок та двох чоловіків.
Тимошенко розповів, що уламки ракети впали на приватний будинок.
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