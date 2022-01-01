У Києві та 3 областях – вибухи

У Києві та 3 областях – вибухи
У суботу, 31 грудня, у Києві та області чути вибухи. Працює ППО.

Про це розповів мер міста Віталій Кличко.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування.

Всі служби слідують на місце.

Деталі - згодом.

Також вибухи були сьогодні, 31 грудня, у Запоріжжі, Миколаєві та Хмельницькому.


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Теги: вибухи, Миколаїв, Київ, Запоріжжя, Хмельницький
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