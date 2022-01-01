У Києві та 3 областях – вибухи
Сьогодні, 14:30
У суботу, 31 грудня, у Києві та області чути вибухи. Працює ППО.
Про це розповів мер міста Віталій Кличко.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування.
Всі служби слідують на місце.
Деталі - згодом.
Також вибухи були сьогодні, 31 грудня, у Запоріжжі, Миколаєві та Хмельницькому.
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Про це розповів мер міста Віталій Кличко.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування.
Всі служби слідують на місце.
Деталі - згодом.
Також вибухи були сьогодні, 31 грудня, у Запоріжжі, Миколаєві та Хмельницькому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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