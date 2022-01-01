Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк

Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк
На війні із російськими загарбниками загинув Герой з Волині 48-річний Віталій Дерлюк.

Про це повідомляє Городищенська громада.

Кулеметник 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 2 механізованої роти механізованого батальйону Дерлюк Віталій Володимирович, 1974 р.н., вірний військовій присязі, загинув 28 грудня під час бою з ворожими підрозділами та ворожого артилерійського обстрілу поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області.

«Жалоба у Городищенській громаді триває. Ми втрачаємо вірних синів України, справжніх патріотів, які мужньо боронять рідну землю», - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Дерлюк, Городище, загинув, військовий, війна
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