Буданов розповів, коли Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів





Про це пишеКирила Буданова в ефірі телемарафону.



Як пояснив Буданов, якби не допомога Україні в березні, нашим героям не було б чим стріляти.



"Засоби ураження були б, а боєприпаси - відсутні. Й весь цей час ми боремось з цією проблемою, виробництвом у нас нових, налагодження потужностей виробництва за кордоном, спроби купити, забезпечити себе боєприпасами. Це найголовніша проблема, ця проблема гостріша ніж нестача бойової техніки", - відзначив начальник ГУР МО.



За словами Буданов, Росія, зі свого боку, не розраховувала на довготривалу війну й з початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щоденно. Водночас ця цифра вже впала до 19-20 тисяч одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тисяч.



Паритетність між Україною та Росією полягає у тому, що наша країна й надалі отримуватиме боєприпаси від західних союзників та вироблятиме свої, а ворог - найближчим часом зіштовхнеться з дефіцитом.



"Росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан", - зауважив Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку війни Російська Федерація обмежила кількість використання боєприпасів втричі. Вже до березня ворог зіткнеться з дефіцитом.Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міноборонив ефірі телемарафону.Як пояснив Буданов, якби не допомога Україні в березні, нашим героям не було б чим стріляти."Засоби ураження були б, а боєприпаси - відсутні. Й весь цей час ми боремось з цією проблемою, виробництвом у нас нових, налагодження потужностей виробництва за кордоном, спроби купити, забезпечити себе боєприпасами. Це найголовніша проблема, ця проблема гостріша ніж нестача бойової техніки", - відзначив начальник ГУР МО.За словами Буданов, Росія, зі свого боку, не розраховувала на довготривалу війну й з початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щоденно. Водночас ця цифра вже впала до 19-20 тисяч одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тисяч.Паритетність між Україною та Росією полягає у тому, що наша країна й надалі отримуватиме боєприпаси від західних союзників та вироблятиме свої, а ворог - найближчим часом зіштовхнеться з дефіцитом."Росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан", - зауважив Буданов.

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