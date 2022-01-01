У боях за Бахмут загинув депутат селищної ради на Волині Андрій Олещук

У боях за Бахмут загинув депутат селищної ради на Волині Андрій Олещук
Депутат Люблинецької селищної ради Олещук Андрій Володимирович, вчитель фізики Дубівського ліцею, героїчно загинув в боях за Бахмут.

Про це пишуть на сторінці Відділу освіти та культури Дубівської громади.

Він боронив рідну Україну ще з 2017 року, виконуючи свій військовий обов’язок у зоні АТО, а 1 березня 2022 року був признаний на захист Батьківщини і її територіальної цілісності.

"Це велика втрата для усієї педагогічної родини та, зрештою, і усієї Дубівської громади, адже не будучи місцевим жителем, його знали і поважали усі. Як колега – вчитель він був найкращим, без перебільшень! Розумний, ерудований, щирий та людяний, працьовитий та добрий, світлий і справедливий. З 2014 року Андрій Володимирович працював вчителем фізики Дубівського ліцею, але навчально – виховним процесом не обмежувалась його діяльність у школі, бо він допомагав у всьому: чи то господарські справи, чи комп’ютерні технології, чи мудра порада і правильне рішення – він вмів і робив усе. А як його любили діти…. Направду, якщо запитати, то кожен скаже, що Андрій Володимирович був чудовим і найкращим вчителем, адже такий важкий предмет, як фізика, ставав цікавим і зрозумілим багатьом та не менш, школярі полюбляли і відвідували, започаткований ним, гурток «Робототехніка», - йдеться у повідомленні.

Додають, що у Дубівській громаді оголосили триденну жалобу.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Олещук, загинув, військовий, Бахмут
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