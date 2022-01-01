На Волині сталася смертельна аварія за участі пасажирського автобуса. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



ДТП сталася поблизу с. Пісочне Ковельського району, де легковик зіткнувся з пасажирським автобусом.



За допомогою спецобладнання бійці ДСНС вилучили тіло загиблого водія легковика, вжили заходів для недопущення горіння автівки.



Водій автобуса травмувався, йому надавали допомогу лікарі "швидкої".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські рятувальники вжили заходів для ліквідаціі наслідків ДТП сьогодні вранці, 31 грудня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.ДТП сталася поблизу с. Пісочне Ковельського району, де легковик зіткнувся з пасажирським автобусом.За допомогою спецобладнання бійці ДСНС вилучили тіло загиблого водія легковика, вжили заходів для недопущення горіння автівки.Водій автобуса травмувався, йому надавали допомогу лікарі "швидкої".

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