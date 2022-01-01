У разі повторного наступу військ РФ на Україну евакуації населення не планують





Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LB, повідомляє



"Немає такого плану – вивезти всю країну з країни, і хто залишиться в Україні? Звісно, є плани, це якісь важливі документи, ще якісь речі, це відпрацьовано в кожного на місці. Але поняття евакуації мирного населення…



Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння. Але зараз говорити про план евакуації населення по всій території України – це точно сіяти паніку", - пояснив міністр. Джерело:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі повторного наступу військ Російської Федерації на Україну з північного напрямку повної евакуації мирного населення не планується.Про це заявив міністр оборони Українив інтерв'ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ. "Немає такого плану – вивезти всю країну з країни, і хто залишиться в Україні? Звісно, є плани, це якісь важливі документи, ще якісь речі, це відпрацьовано в кожного на місці. Але поняття евакуації мирного населення…Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння. Але зараз говорити про план евакуації населення по всій території України – це точно сіяти паніку", - пояснив міністр. Джерело:

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