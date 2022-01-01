«Волиньобленерго» намагатиметься не відключати світло у святкові дні

«Волиньобленерго» намагатиметься не відключати світло у святкові дні
«Волиньобленерго» прикладає максимум зусиль, аби волинські родини зустріли Новий рік зі світлом. Тож просить волинян раціонально користуватися електроприладами, а підприємства – по можливості обмежити споживання електроенергії у ці святкові дні.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Ми розуміємо, що ви щодня продовжуєте працювати в умовах обмеженого електроспоживання і якою важливою є ваша робота для економіки регіону. Однак, просимо підтримати роботу енергосистеми України та допомогти енергетикам пройти ці вихідні дні без застосування обмежень, а волинським родинам зустріти Новий рік у світлій та теплій оселі.

Також просимо волинян пам’ятати про необхідність раціонального використання електроприладів, адже в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та не допустити аварійних ситуацій.

Вмикайте прилади по черзі, щоб розподілити навантаження. Скористалися чайником – вимкнули, тепер можна включити мікрохвильовку», – йдеться у повідомленні.

Енергетики не покидають свою службу навіть у новорічну ніч, однак, просять волинян підтримати енергетичний фронт раціональним використанням електроприладів.

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Теги: Волиньобленерго, світло
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