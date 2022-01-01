Зеленський нагородив волонтерку з Волині
Сьогодні, 10:10
Керівниця волонтерського логістичного центру «Марлог» та відома волонтерка з Ковеля Наталія Попова отримала відзнаку «Золоте серце». Її особисто вручив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляють на сторінці Міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» у фейсбуці.
У своєму повідомленні волонтери щиро подякували за цю відзнаку.
«Всі ті, хто не залишається осторонь людського горя! Хто інколи віддає останнє, щоб допомогти. Ті, хто крізь пітьму в будь-яку погоду везе такий потрібний груз. Хто їде безстрашно на передову, щоб допомогти. Ті, хто ночами не спить, приймаючи запити на допомогу і загружаючи їх в авто. Хто живе за кордоном, але не залишає українців напризволяще. Ви неймовірні!«Марлог» – це кожен з вас! У вас справжні золоті серця»,- йдеться у дописі під фото.
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Про це повідомляють на сторінці Міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» у фейсбуці.
У своєму повідомленні волонтери щиро подякували за цю відзнаку.
«Всі ті, хто не залишається осторонь людського горя! Хто інколи віддає останнє, щоб допомогти. Ті, хто крізь пітьму в будь-яку погоду везе такий потрібний груз. Хто їде безстрашно на передову, щоб допомогти. Ті, хто ночами не спить, приймаючи запити на допомогу і загружаючи їх в авто. Хто живе за кордоном, але не залишає українців напризволяще. Ви неймовірні!«Марлог» – це кожен з вас! У вас справжні золоті серця»,- йдеться у дописі під фото.
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