Зеленський нагородив волонтерку з Волині

Зеленський нагородив волонтерку з Волині
Керівниця волонтерського логістичного центру «Марлог» та відома волонтерка з Ковеля Наталія Попова отримала відзнаку «Золоте серце». Її особисто вручив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляють на сторінці Міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» у фейсбуці.

У своєму повідомленні волонтери щиро подякували за цю відзнаку.

«Всі ті, хто не залишається осторонь людського горя! Хто інколи віддає останнє, щоб допомогти. Ті, хто крізь пітьму в будь-яку погоду везе такий потрібний груз. Хто їде безстрашно на передову, щоб допомогти. Ті, хто ночами не спить, приймаючи запити на допомогу і загружаючи їх в авто. Хто живе за кордоном, але не залишає українців напризволяще. Ви неймовірні!«Марлог» – це кожен з вас! У вас справжні золоті серця»,- йдеться у дописі під фото.
Зеленський нагородив волонтерку з Волині

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Теги: Попова, волонтерка, Волинь, нагорода, Зеленський
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