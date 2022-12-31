Помер Папа Бенедикт XVI

Помер Папа Бенедикт XVI
95-річний Почесний Папа Бенедикт XVI помер у суботу 31 грудня у своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу, пише УП.

Ватикан повідомив, що Папа Бенедикт XVI помер о 9:34 ранку в суботу у своїй резиденції в монастирі Mater Ecclesiae, який він обрав своєю резиденцією після того, як склав із себе сан Папи у 2013 році.

"З великим сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.

Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним", - йдеться у повідомленні

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Теги: Папа Бенедикт XVI, смерть
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