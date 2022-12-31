Помер Папа Бенедикт XVI
Сьогодні, 13:00
95-річний Почесний Папа Бенедикт XVI помер у суботу 31 грудня у своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.
Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу, пише УП.
Ватикан повідомив, що Папа Бенедикт XVI помер о 9:34 ранку в суботу у своїй резиденції в монастирі Mater Ecclesiae, який він обрав своєю резиденцією після того, як склав із себе сан Папи у 2013 році.
"З великим сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.
Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним", - йдеться у повідомленні
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу, пише УП.
Ватикан повідомив, що Папа Бенедикт XVI помер о 9:34 ранку в суботу у своїй резиденції в монастирі Mater Ecclesiae, який він обрав своєю резиденцією після того, як склав із себе сан Папи у 2013 році.
"З великим сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.
Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним", - йдеться у повідомленні
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк
Сьогодні, 13:35
Помер Папа Бенедикт XVI
Сьогодні, 13:00
Медіа