Яка ситуація в енергосистемі після чергового масованого обстрілу росіян 31 грудня

Денис Шмигаль заявляє, що попри російську ракетну атаку українська енергосистема залишається стабільною.



Чиновник у



"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив прем'єр.



Шмигаль заявив, що "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі".



"Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив Шмигаль.



Прем'єр підкреслив, що РФ та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністрзаявляє, що попри російську ракетну атаку українська енергосистема залишається стабільною.Чиновник у Facebook подякував українським силам протиповітряної оборони, бо "це герої та справжній щит нашого неба"."Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив прем'єр.Шмигаль заявив, що "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі"."Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив Шмигаль.Прем'єр підкреслив, що РФ та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.

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