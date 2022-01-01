Яка ситуація в енергосистемі після чергового масованого обстрілу росіян 31 грудня

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що попри російську ракетну атаку українська енергосистема залишається стабільною.
Чиновник у Facebook подякував українським силам протиповітряної оборони, бо "це герої та справжній щит нашого неба".
"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив прем'єр.
Шмигаль заявив, що "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі".
"Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що РФ та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.
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Чиновник у Facebook подякував українським силам протиповітряної оборони, бо "це герої та справжній щит нашого неба".
"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив прем'єр.
Шмигаль заявив, що "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі".
"Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що РФ та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.
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