Волинська синоптикиня розповіла, якою буде погода на Новий рік і перші дні 2023 року

Волинська синоптикиня розповіла, якою буде погода на Новий рік і перші дні 2023 року
На Волині з 31 грудня на 1 січня переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів, а стовпчики термометрів у перші дні нового року покажуть «плюсову» температуру.

Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Світлана Гончаренко.

У новорічну ніч в Луцьку та по області температура повітря сягне позначки 3-8° тепла, вітер південно-західний 7-12 м/с. Натомість вдень 1 січня по області буде 10-15° тепла.

Зі слів синоптикині, середня температура повітря по області як для цього періоду має становити 3° морозу.

«Середня температура вища за норму на 6-8 градусів. Напевно поб'ємо рекорди по багаторічним даним на початок січня, і в принципі вже б'ємо рекорди по температурних показниках», – говорить Світлана Гончаренко.

2 січня на Волині знову «плюсова» температура: вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Світлана Гончаренко каже: це пов'язано з активним циклоном над Скандинавією та виносом теплої повітряної маси з південних широт.

Як додала синоптикиня, ближче до 5 січня стовпчики термометрів трохи опустяться, однак морозів не прогнозують.

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Теги: погода, Новий рік, Волинь
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