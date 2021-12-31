Волинська синоптикиня розповіла, якою буде погода на Новий рік і перші дні 2023 року





Про це Світлана Гончаренко.



У новорічну ніч в Луцьку та по області температура повітря сягне позначки 3-8° тепла, вітер південно-західний 7-12 м/с. Натомість вдень 1 січня по області буде 10-15° тепла.



Зі слів синоптикині, середня температура повітря по області як для цього періоду має становити 3° морозу.



«Середня температура вища за норму на 6-8 градусів. Напевно поб'ємо рекорди по багаторічним даним на початок січня, і в принципі вже б'ємо рекорди по температурних показниках», – говорить Світлана Гончаренко.



2 січня на Волині знову «плюсова» температура: вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Світлана Гончаренко каже: це пов'язано з активним циклоном над Скандинавією та виносом теплої повітряної маси з південних широт.



Як додала синоптикиня, ближче до 5 січня стовпчики термометрів трохи опустяться, однак морозів не прогнозують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з 31 грудня на 1 січня переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів, а стовпчики термометрів у перші дні нового року покажуть «плюсову» температуру.Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорологіїУ новорічну ніч в Луцьку та по області температура повітря сягне позначки 3-8° тепла, вітер південно-західний 7-12 м/с. Натомість вдень 1 січня по області буде 10-15° тепла.Зі слів синоптикині, середня температура повітря по області як для цього періоду має становити 3° морозу.«Середня температура вища за норму на 6-8 градусів. Напевно поб'ємо рекорди по багаторічним даним на початок січня, і в принципі вже б'ємо рекорди по температурних показниках», – говорить Світлана Гончаренко.2 січня на Волині знову «плюсова» температура: вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Світлана Гончаренко каже: це пов'язано з активним циклоном над Скандинавією та виносом теплої повітряної маси з південних широт.Як додала синоптикиня, ближче до 5 січня стовпчики термометрів трохи опустяться, однак морозів не прогнозують.

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