На Луганщині загинув волинянин Артем Вакулінський

Артем Петрович Вакулінський, 1995 року народження.



Про це



Загинув воїн під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України в зоні бойових дій.



«Героїчна смерть застала загиблого під час воєнного зіткнення з противником у Сєвєродонецькому районі Луганської області.



Артем ціною власного життя захищав рідну землю, справжній патріот, добрий, справедливий, відповідальний, енергійний. Тож згадаймо щирими словами та молитвами нашого земляка. Низький уклін нашому воїну-захиснику і світла пам’ять Герою! Герої не вмирають!



Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей», – йдеться у повідомленні.



Про час та місце поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять та слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні бойових дій загинув Захисник, Герой України, житель села Жорнище, старший бойовий медик, солдат, 1995 року народження.Про це повідомили в Олицькій громаді.Загинув воїн під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України в зоні бойових дій.«Героїчна смерть застала загиблого під час воєнного зіткнення з противником у Сєвєродонецькому районі Луганської області.Артем ціною власного життя захищав рідну землю, справжній патріот, добрий, справедливий, відповідальний, енергійний. Тож згадаймо щирими словами та молитвами нашого земляка. Низький уклін нашому воїну-захиснику і світла пам’ять Герою! Герої не вмирають!Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей», – йдеться у повідомленні.Про час та місце поховання повідомлять згодом.

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