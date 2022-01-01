На Волині п'яні водії потрапили у ДТП. ФОТО

За попередню добу патрульні притягнули 4-х керманичів до відповідальності за керування у стані сп’яніння. Двоє з них скоїли дорожньо-транспортні пригоди.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Вчора, 30 грудня, близько 18-ї години патрульним надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22, неподалік від села Війниця.Оперативно прибувши на місце автопригоди інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Nissan Primastar виконуючи розворот, не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen Passat. Внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Під час спілкування з винуватцем автопригоди, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився.Ще двох керманичів виявили під час дії комендантської години. В одного з них результат огляду у медичному закладі показав – 1, 63 проміле. Інший же відмовився від проходження медичного огляду.На проспекті Перемоги 29-річний керманич порушив правила дорожнього руху. І при перевірці документів у нього також були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер, показав результат – 1, 77 проміле.Охоронці правопорядку склали на чоловіків протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.