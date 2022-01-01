На Волині п'яні водії потрапили у ДТП. ФОТО

На Волині п'яні водії потрапили у ДТП. ФОТО
За попередню добу патрульні притягнули 4-х керманичів до відповідальності за керування у стані сп’яніння. Двоє з них скоїли дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Вчора, 30 грудня, близько 18-ї години патрульним надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22, неподалік від села Війниця.

Оперативно прибувши на місце автопригоди інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Nissan Primastar виконуючи розворот, не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen Passat. Внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Під час спілкування з винуватцем автопригоди, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився.

Ще двох керманичів виявили під час дії комендантської години. В одного з них результат огляду у медичному закладі показав – 1, 63 проміле. Інший же відмовився від проходження медичного огляду.

На проспекті Перемоги 29-річний керманич порушив правила дорожнього руху. І при перевірці документів у нього також були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер, показав результат – 1, 77 проміле.

Охоронці правопорядку склали на чоловіків протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
На Волині п'яні водії потрапили у ДТП. ФОТО
На Волині п'яні водії потрапили у ДТП. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, п'яні водії
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