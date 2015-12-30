Волинянам нагадують про заборону використання феєрверків

Волинянам нагадують про заборону використання феєрверків
Волинські рятувальники закликають громадян утриматися від запусків феєрверків та викорисиання піротехнічних виробів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Цими днями і сьогодні також рятувальники спільно з поліцейськими проводять профілактичні рейди у місцях можливої реалізації піротехнічних виробів.

Діє заборона на продаж такої продукції, отож головна мета рейдів недопустити порушення вимог чинних розпорядчих документів та застерегти дорослих і дітей від викорисиання петард і феєрверків, що можуть травмувати людину і спричинити пожежу.

За порушення вимог передбачена адміністративна відповідальність.

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Теги: Новий рік, салюти
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