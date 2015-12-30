Волинянам нагадують про заборону використання феєрверків
Сьогодні, 19:15
Волинські рятувальники закликають громадян утриматися від запусків феєрверків та викорисиання піротехнічних виробів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Цими днями і сьогодні також рятувальники спільно з поліцейськими проводять профілактичні рейди у місцях можливої реалізації піротехнічних виробів.
Діє заборона на продаж такої продукції, отож головна мета рейдів недопустити порушення вимог чинних розпорядчих документів та застерегти дорослих і дітей від викорисиання петард і феєрверків, що можуть травмувати людину і спричинити пожежу.
За порушення вимог передбачена адміністративна відповідальність.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Цими днями і сьогодні також рятувальники спільно з поліцейськими проводять профілактичні рейди у місцях можливої реалізації піротехнічних виробів.
Діє заборона на продаж такої продукції, отож головна мета рейдів недопустити порушення вимог чинних розпорядчих документів та застерегти дорослих і дітей від викорисиання петард і феєрверків, що можуть травмувати людину і спричинити пожежу.
За порушення вимог передбачена адміністративна відповідальність.
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