Погода у Луцьку на завтра, 1 січня
Сьогодні, 20:00
1 січня у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7 градуса до +12.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Боніфатія. Народна прикмета каже: “Який перший день січня, такий буде і перший день літа”. Вважали, якщо перший день у році веселий (щасливий), то і рік буде таким же (і навпаки). На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать — на мороз, якщо горобці нагорошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7 градуса до +12.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Боніфатія. Народна прикмета каже: “Який перший день січня, такий буде і перший день літа”. Вважали, якщо перший день у році веселий (щасливий), то і рік буде таким же (і навпаки). На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать — на мороз, якщо горобці нагорошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.
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