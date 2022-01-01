Погода у Луцьку на завтра, 1 січня

Погода у Луцьку на завтра, 1 січня
1 січня у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7 градуса до +12.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Боніфатія. Народна прикмета каже: “Який перший день січня, такий буде і перший день літа”. Вважали, якщо перший день у році веселий (щасливий), то і рік буде таким же (і навпаки). На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать — на мороз, якщо горобці нагорошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.

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Теги: погода, Луцьк
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