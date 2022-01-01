Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 450 дітей, поранень зазнали 872 дитини. Найбільше постраждалих – у Донецькій області.Про це у суботу, 31 грудня, повідомив Офіс Генерального прокурора у фейсбуці.Більше ніж 1322 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 450. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 872.Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 80, Херсонській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.