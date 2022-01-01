У переддень Нового року через Волинь з-за кордону повернулися майже 4000 людей
Сьогодні, 23:00
Через міжнародні пункти пропуску «Ягодин» та «Устилуг» станом на ранок 31 грудня в Україну з-за кордону повернулися 3 900 людей.
Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За добу кількість людей, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають. На виїзд з України, зазначила Маргарита Вершиніна, перетнули кордон 3 600 людей.
Щодо ситуації на кордоні з транспортом, то майже в усіх пунктах пропуску черги автомобілів у напрямку виїзду до Польщі відсутні.
Зі слів речниці Волинського прикордонного загону, в «Устилузі» на виїзд з України очікує 40 легковиків, черг із вантажних автомобілів немає. На «Ягодині» черг вантажівок немає, пропуск транспорту відбувається в штатному режимі.
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Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За добу кількість людей, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають. На виїзд з України, зазначила Маргарита Вершиніна, перетнули кордон 3 600 людей.
Щодо ситуації на кордоні з транспортом, то майже в усіх пунктах пропуску черги автомобілів у напрямку виїзду до Польщі відсутні.
Зі слів речниці Волинського прикордонного загону, в «Устилузі» на виїзд з України очікує 40 легковиків, черг із вантажних автомобілів немає. На «Ягодині» черг вантажівок немає, пропуск транспорту відбувається в штатному режимі.
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