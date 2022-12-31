1 січня на Волині: гортаючи календар

1 січня на Волині: гортаючи календар
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з Новим роком!

А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.

День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).

Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації ВНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко і письменниця,журналістка Еля Форманюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost
31 грудень, 2022, 23:30
У переддень Нового року через Волинь з-за кордону повернулися майже 4000 людей
31 грудень, 2022, 23:00
Війська РФ не припиняють наступ на Лиманському і Бахмутському напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
31 грудень, 2022, 22:33
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 450 дітей
31 грудень, 2022, 21:24
Схожі новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар 31 грудня на Волині: гортаючи календар
31 грудень, 2022, 00:00
30 грудня на Волині: гортаючи календар 30 грудня на Волині: гортаючи календар
30 грудень, 2022, 00:00
29 грудня на Волині: гортаючи календар 29 грудня на Волині: гортаючи календар
29 грудень, 2022, 00:00
27 грудня на Волині: гортаючи календар 27 грудня на Волині: гортаючи календар
27 грудень, 2022, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost
31 грудень, 2022, 23:30
 0
У переддень Нового року через Волинь з-за кордону повернулися майже 4000 людей
31 грудень, 2022, 23:00
 0
Війська РФ не припиняють наступ на Лиманському і Бахмутському напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
31 грудень, 2022, 22:33
 0
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 450 дітей
31 грудень, 2022, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8