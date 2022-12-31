Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році

Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році
Загальна міжнародна фінансова допомога Україні з боку західних країн у 2022 році склала 31,2 млрд доларів, з них 14,04 млрд доларів - це безкоштовні грантові кошти, 17,16 млрд дешеві кредити.

Про це пише РБК-Україна.

"Виходить приблизно 3 млрд доларів місяць", - зазначив він.

За його даними найбільшими донорами стали:

- США - 12 млрд доларів
- ЄС - 7,9 млрд доларів
- МВФ - 2,7 млрд доларів
- Канада - 1,9 млрд доларів
- Німеччина - 1,6 млрд доларів

Також бюджет прокредитувався за рахунок і внутрішніх ресурсів:

- Нацбанк "надрукував" за рік: 400 млрд гривень.
- Військові облігації принесли: 250,7 млрд гривень.

Нагадаємо, середній курс гривні до долара у 2022 році становив 32,3 грн/долар. Таким чином, внесок "друку" коштів НБУ склав 12,4 млрд доларів, тобто як допомога від США. У НБУ вважають, що емісія гривні - це основа причина девальвації гривні у 2022 році.

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Теги: фінансова допомога, гроші, Україна
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