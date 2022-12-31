Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році





Про це пише



"Виходить приблизно 3 млрд доларів місяць", - зазначив він.



За його даними найбільшими донорами стали:



- США - 12 млрд доларів

- ЄС - 7,9 млрд доларів

- МВФ - 2,7 млрд доларів

- Канада - 1,9 млрд доларів

- Німеччина - 1,6 млрд доларів



Також бюджет прокредитувався за рахунок і внутрішніх ресурсів:



- Нацбанк "надрукував" за рік: 400 млрд гривень.

- Військові облігації принесли: 250,7 млрд гривень.



Нагадаємо, середній курс гривні до долара у 2022 році становив 32,3 грн/долар. Таким чином, внесок "друку" коштів НБУ склав 12,4 млрд доларів, тобто як допомога від США. У НБУ вважають, що емісія гривні - це основа причина девальвації гривні у 2022 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальна міжнародна фінансова допомога Україні з боку західних країн у 2022 році склала 31,2 млрд доларів, з них 14,04 млрд доларів - це безкоштовні грантові кошти, 17,16 млрд дешеві кредити.Про це пише РБК-Україна. "Виходить приблизно 3 млрд доларів місяць", - зазначив він.За його даними найбільшими донорами стали:- США - 12 млрд доларів- ЄС - 7,9 млрд доларів- МВФ - 2,7 млрд доларів- Канада - 1,9 млрд доларів- Німеччина - 1,6 млрд доларівТакож бюджет прокредитувався за рахунок і внутрішніх ресурсів:- Нацбанк "надрукував" за рік: 400 млрд гривень.- Військові облігації принесли: 250,7 млрд гривень.Нагадаємо, середній курс гривні до долара у 2022 році становив 32,3 грн/долар. Таким чином, внесок "друку" коштів НБУ склав 12,4 млрд доларів, тобто як допомога від США. У НБУ вважають, що емісія гривні - це основа причина девальвації гривні у 2022 році.

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