На Новий рік по Києву випустили ракету





Про це повідомляє Київська ОВА та Київська КМВА у Telegram.



В обласній адміністрації повідомили, що на Київщині наразі працює ППО.



Протиповітряна оборона також працює у Києві.



У КМВА повідомили про збиття ракети над столицею. За попередньою інформацією, уламки знищеної ракети пошкодили автомобіль в Шевченківському районі Києва.



У Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген".

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