На Новий рік по Києву випустили ракету

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У першу годину 2023 року російські окупанти здійснили ракетну атаку на Україну, у Києві та Київщині працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Київська ОВА та Київська КМВА у Telegram.
В обласній адміністрації повідомили, що на Київщині наразі працює ППО.
Протиповітряна оборона також працює у Києві.
У КМВА повідомили про збиття ракети над столицею. За попередньою інформацією, уламки знищеної ракети пошкодили автомобіль в Шевченківському районі Києва.
У Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген".
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Про це повідомляє Київська ОВА та Київська КМВА у Telegram.
В обласній адміністрації повідомили, що на Київщині наразі працює ППО.
Протиповітряна оборона також працює у Києві.
У КМВА повідомили про збиття ракети над столицею. За попередньою інформацією, уламки знищеної ракети пошкодили автомобіль в Шевченківському районі Києва.
У Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген".
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