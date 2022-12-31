На Новий рік по Києву випустили ракету

На Новий рік по Києву випустили ракету
У першу годину 2023 року російські окупанти здійснили ракетну атаку на Україну, у Києві та Київщині працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська ОВА та Київська КМВА у Telegram.

В обласній адміністрації повідомили, що на Київщині наразі працює ППО.

Протиповітряна оборона також працює у Києві.

У КМВА повідомили про збиття ракети над столицею. За попередньою інформацією, уламки знищеної ракети пошкодили автомобіль в Шевченківському районі Києва.

У Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген".

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Теги: Київ, Новий рік, обстріли
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