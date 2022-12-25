У волинському місті студенти на ярмарку зібрали кошти на Starlink для 14 ОМБр





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За кошти, які виручили на ярмарку, учнівський парламент “Профі” передав воїнам 14 ОМБр два Starlink, адже надійний зв’язок - це запорука перемоги.



Голова учнівського парламенту “Профі” Дарина Сахарук подякувала воїнам за їх ратний подвиг і від імені учнівського колективу побажала усім захисникам переможного нового року та найшвидшого повернення додому живими та неушкодженими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти центру професійної освіти у Володимирі на ярмарку зібрали кошти на два Starlink для 14 бригади.Про це повідомили на сторінці ЦПО у фейсбуці.За кошти, які виручили на ярмарку, учнівський парламент “Профі” передав воїнам 14 ОМБр два Starlink, адже надійний зв’язок - це запорука перемоги.Голова учнівського парламенту “Профі”подякувала воїнам за їх ратний подвиг і від імені учнівського колективу побажала усім захисникам переможного нового року та найшвидшого повернення додому живими та неушкодженими.

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