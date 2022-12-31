У 2022 році з полону звільнили понад 1500 українців
Сьогодні, 08:04
У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.
Про це повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.
Цього разу напередодні Нового року з полону ворога звільнили в результаті обміну 140 українських захисників та захисниць.
Це 35-й за ліком обмін, який був підготовлений Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Додому повертаються 82 бійці Збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з територіальної оборони, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
Серед визволених сьогодні восьмеро жінок та 132 чоловіки. Офіцерський склад – 22 особи, рядовий і сержантський склад – 118, оборонці Маріуполя – 44, полонені з донецького напрямку – 48. Є звільнені, які були взяті в полон на луганському, харківському напрямках, а також у Київській області. Також обміняні та звільнені двоє захисників острова Зміїний, та один полонений із Запорізької АЕС.
У групі визволених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині. Є сержант, чий 12-річний син написав листа до Президента України, щоби допомогти звільнити батька, а також батько та син, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.
Крім того, додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з Азовсталі разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до росії.
Загалом за цей рік під контролем Президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок.
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Про це повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.
Цього разу напередодні Нового року з полону ворога звільнили в результаті обміну 140 українських захисників та захисниць.
Це 35-й за ліком обмін, який був підготовлений Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Додому повертаються 82 бійці Збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з територіальної оборони, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
Серед визволених сьогодні восьмеро жінок та 132 чоловіки. Офіцерський склад – 22 особи, рядовий і сержантський склад – 118, оборонці Маріуполя – 44, полонені з донецького напрямку – 48. Є звільнені, які були взяті в полон на луганському, харківському напрямках, а також у Київській області. Також обміняні та звільнені двоє захисників острова Зміїний, та один полонений із Запорізької АЕС.
У групі визволених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині. Є сержант, чий 12-річний син написав листа до Президента України, щоби допомогти звільнити батька, а також батько та син, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.
Крім того, додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з Азовсталі разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до росії.
Загалом за цей рік під контролем Президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок.
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