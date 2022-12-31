Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році

Кирило Буданов в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.



Про це пише



За його словами, до кого перейде влада у РФ - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час.



"Радість і перемогу, ось що він нам принесе (наступний рік - Ред.) ...Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступний, 2023 рік, принесе Україні радість та перемогу. На керівництво РФ у наступному році чекатиме трансфер влади, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.Про це пише УНІАН За його словами, до кого перейде влада у РФ - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час."Радість і перемогу, ось що він нам принесе (наступний рік - Ред.) ...Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію