Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році
Сьогодні, 06:00
Наступний, 2023 рік, принесе Україні радість та перемогу. На керівництво РФ у наступному році чекатиме трансфер влади, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.
Про це пише УНІАН.
За його словами, до кого перейде влада у РФ - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час.
"Радість і перемогу, ось що він нам принесе (наступний рік - Ред.) ...Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов.
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Про це пише УНІАН.
За його словами, до кого перейде влада у РФ - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час.
"Радість і перемогу, ось що він нам принесе (наступний рік - Ред.) ...Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов.
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