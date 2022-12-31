Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році

Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році
Наступний, 2023 рік, принесе Україні радість та перемогу. На керівництво РФ у наступному році чекатиме трансфер влади, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.

Про це пише УНІАН.

За його словами, до кого перейде влада у РФ - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час.

"Радість і перемогу, ось що він нам принесе (наступний рік - Ред.) ...Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов.


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Теги: Буданов
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