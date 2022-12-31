Володимир Зеленський привітав українців із 2023 роком. ВІДЕО

Традиційно в останні хвилини старого року президентзвернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.«Цей рік почався 24 лютого. Різко. Рано. О четвертій годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь – страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік.24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього.Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися. Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут.Ми всі – це Україна. Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.