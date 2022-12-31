Володимир Зеленський привітав українців із 2023 роком. ВІДЕО

Володимир Зеленський привітав українців із 2023 роком. ВІДЕО
Традиційно в останні хвилини старого року президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Його відеозвернення транслювала низка українських ТБ-каналів.

«Цей рік почався 24 лютого. Різко. Рано. О четвертій годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь – страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік.

24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього.

Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися. Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут.

Ми всі – це Україна. Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, привітання, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Володимир Зеленський привітав українців із 2023 роком. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
На Новий рік по Києву випустили ракету
Сьогодні, 02:00
Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році
Сьогодні, 00:50
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost
31 грудень, 2022, 23:30
Схожі новини
Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський
30 грудень, 2022, 04:26
«Просимо Бога, щоб здійснилася велика мрія»: Зеленський привітав українців з Великоднем. ВІДЕО «Просимо Бога, щоб здійснилася велика мрія»: Зеленський привітав українців з Великоднем. ВІДЕО
24 квітень, 2022, 08:23
Шестикласники з Волині першими надіслали Зеленському новорічно-різдвяні вітання Шестикласники з Волині першими надіслали Зеленському новорічно-різдвяні вітання
16 грудень, 2020, 11:08
Луцький журналіст привітав містян з прийдешніми святами. ВІДЕО Луцький журналіст привітав містян з прийдешніми святами. ВІДЕО
31 грудень, 2019, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Володимир Зеленський привітав українців із 2023 роком. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
 0
На Новий рік по Києву випустили ракету
Сьогодні, 02:00
 0
Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році
Сьогодні, 00:50
 0
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost
31 грудень, 2022, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8