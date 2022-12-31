У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.


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Теги: ППО, шахеди
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