Як минула новорічна ніч у Луцьку та області





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Інформують, що громадяни дослухались до рекомендацій поліції не порушувати комендантську годину та не використовувати піротехніку.



Щодо порушення комендантської години надходив лише один виклик, який не підтвердився.



Поліцейські разом з нацгвардійцями та громадськими формуваннями належно забезпечили публічну безпеку громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новорічна ніч в області та Луцьку минула спокійно.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що громадяни дослухались до рекомендацій поліції не порушувати комендантську годину та не використовувати піротехніку.Щодо порушення комендантської години надходив лише один виклик, який не підтвердився.Поліцейські разом з нацгвардійцями та громадськими формуваннями належно забезпечили публічну безпеку громадян.

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