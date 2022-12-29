Як минула новорічна ніч у Луцьку та області

Як минула новорічна ніч у Луцьку та області
Новорічна ніч в області та Луцьку минула спокійно.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що громадяни дослухались до рекомендацій поліції не порушувати комендантську годину та не використовувати піротехніку.

Щодо порушення комендантської години надходив лише один виклик, який не підтвердився.

Поліцейські разом з нацгвардійцями та громадськими формуваннями належно забезпечили публічну безпеку громадян.


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Теги: новорічна ніч, порушення
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