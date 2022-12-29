Як минула новорічна ніч у Луцьку та області
Сьогодні, 09:41
Новорічна ніч в області та Луцьку минула спокійно.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що громадяни дослухались до рекомендацій поліції не порушувати комендантську годину та не використовувати піротехніку.
Щодо порушення комендантської години надходив лише один виклик, який не підтвердився.
Поліцейські разом з нацгвардійцями та громадськими формуваннями належно забезпечили публічну безпеку громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що громадяни дослухались до рекомендацій поліції не порушувати комендантську годину та не використовувати піротехніку.
Щодо порушення комендантської години надходив лише один виклик, який не підтвердився.
Поліцейські разом з нацгвардійцями та громадськими формуваннями належно забезпечили публічну безпеку громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
Сьогодні, 10:30
У першу ніч 2023 року на Волині сталася пожежа
Сьогодні, 10:00
Як минула новорічна ніч у Луцьку та області
Сьогодні, 09:41
У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів
Сьогодні, 09:30
Медіа