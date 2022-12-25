31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
Сьогодні, 10:30
Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3031 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,
‒ РСЗВ – 423 (+0) од,
‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
‒ літаків – 283 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),
‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3031 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,
‒ РСЗВ – 423 (+0) од,
‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
‒ літаків – 283 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),
‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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