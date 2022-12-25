31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 3031 (+2) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,

‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,

‒ РСЗВ – 423 (+0) од,

‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,

‒ літаків – 283 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),

‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),

‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,

‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3031 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,‒ РСЗВ – 423 (+0) од,‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,‒ літаків – 283 (+0) од,‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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