Буде зміна тактики дій Росії: у ГУР спрогнозували, чого очікувати Україні у 2023 році
Сьогодні, 11:41
Армія країни-терористки Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, пише ТСН.
За його словами, зараз в Росії відбуваються активні процеси мобілізації. Перший етап, за оцінками розвідки Міноборони, завершений.
Наразі росіяни завершують процедури злагодження проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування. Очікується, введення на нашу територію нових підрозділів і частини підрозділів територіальних військ РФ.
"Що ми очікуємо? По-перше - це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - додав Скібіцький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, пише ТСН.
За його словами, зараз в Росії відбуваються активні процеси мобілізації. Перший етап, за оцінками розвідки Міноборони, завершений.
Наразі росіяни завершують процедури злагодження проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування. Очікується, введення на нашу територію нових підрозділів і частини підрозділів територіальних військ РФ.
"Що ми очікуємо? По-перше - це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - додав Скібіцький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
30 грудень, 2022, 18:38
Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов
29 грудень, 2022, 09:38
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
25 грудень, 2022, 18:24
Показали, як українські захисники святкують Різдво. ФОТО
25 грудень, 2022, 13:20
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина
Сьогодні, 12:09
Буде зміна тактики дій Росії: у ГУР спрогнозували, чого очікувати Україні у 2023 році
Сьогодні, 11:41
31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
Сьогодні, 10:30
У першу ніч 2023 року на Волині сталася пожежа
Сьогодні, 10:00
Як минула новорічна ніч у Луцьку та області
Сьогодні, 09:41
Медіа