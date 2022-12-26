У першу ніч 2023 року на Волині сталася пожежа

1 січня волинські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що вночі 1 січня рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів та вогнеборці місцевої пожежної команди з села Судче ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку у селі Березна Воля Камінь-Каширського району.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 4:08, на гасіння подали 2 водяних стволи, рятувальники працювали в захисних апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення. Пожежу ліквідували о 04:58.

Постраждалих немає, ймовірна причина - необережність під час куріння власника. Вогнем знищено майно, пошкоджені стіни та стеля будинку.

У першу ніч 2023 року на Волині сталася пожежа
У першу ніч 2023 року на Волині сталася пожежа

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Теги: пожежа, Березна Воля
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