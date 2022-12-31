Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost

Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost
Минає найважчий рік для незалежної України. Рік, який не можна бути описати в одній книзі. Рік, коли весь світ почув про сильну українську націю! Рік, у якому був тільки січень і 311 днів лютого. Рік, за який російська федерація показала усій планеті, хто такі фашисти і нацисти.

А ми з кожним днем протистояння доводимо свою міць, злагодженість та стаємо ще ближчими до перемоги.

Останній день року приніс нам такі хороші новини:

ЗСУ відбили атаки окупантів біля 15 населених пунктів

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

Литовське місто-партнер подарувало для котелень Ковеля генератор

Альтернативне джерело резервного живлення придбало для своїх українських колег підприємство “Утенські теплові мережі”. Його директор Дарюс Шінкунас замовив генератор у Великобританії, оплатив транспортні послуги і особисто курував його доставку у Ковель.

На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим


Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.
Художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим.

Зеленський нагородив волонтерку з Волині

Керівниця волонтерського логістичного центру «Марлог» та відома волонтерка з Ковеля Наталія Попова отримала відзнаку «Золоте серце». Її особисто вручив президент Володимир Зеленський.

«Волиньобленерго» намагатиметься не відключати світло у святкові дні

«Волиньобленерго» прикладає максимум зусиль, аби волинські родини зустріли Новий рік зі світлом. Тож просить волинян раціонально користуватися електроприладами, а підприємства – по можливості обмежити споживання електроенергії у ці святкові дні.

Україна повернула ще 140 полонених


У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Серед них - двоє волинян. Радіємо, що воїни вдома!

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