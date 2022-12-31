Великий обмін полоненими, або Добрі новини 31 грудня від ВолиньPost
31 грудень, 2022, 23:30
Минає найважчий рік для незалежної України. Рік, який не можна бути описати в одній книзі. Рік, коли весь світ почув про сильну українську націю! Рік, у якому був тільки січень і 311 днів лютого. Рік, за який російська федерація показала усій планеті, хто такі фашисти і нацисти.
А ми з кожним днем протистояння доводимо свою міць, злагодженість та стаємо ще ближчими до перемоги.
Останній день року приніс нам такі хороші новини:
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 15 населених пунктів
За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.
Литовське місто-партнер подарувало для котелень Ковеля генератор
Альтернативне джерело резервного живлення придбало для своїх українських колег підприємство “Утенські теплові мережі”. Його директор Дарюс Шінкунас замовив генератор у Великобританії, оплатив транспортні послуги і особисто курував його доставку у Ковель.
На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим
Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.
Художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим.
Зеленський нагородив волонтерку з Волині
Керівниця волонтерського логістичного центру «Марлог» та відома волонтерка з Ковеля Наталія Попова отримала відзнаку «Золоте серце». Її особисто вручив президент Володимир Зеленський.
«Волиньобленерго» намагатиметься не відключати світло у святкові дні
«Волиньобленерго» прикладає максимум зусиль, аби волинські родини зустріли Новий рік зі світлом. Тож просить волинян раціонально користуватися електроприладами, а підприємства – по можливості обмежити споживання електроенергії у ці святкові дні.
Україна повернула ще 140 полонених
У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Серед них - двоє волинян. Радіємо, що воїни вдома!
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А ми з кожним днем протистояння доводимо свою міць, злагодженість та стаємо ще ближчими до перемоги.
Останній день року приніс нам такі хороші новини:
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 15 населених пунктів
За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.
Литовське місто-партнер подарувало для котелень Ковеля генератор
Альтернативне джерело резервного живлення придбало для своїх українських колег підприємство “Утенські теплові мережі”. Його директор Дарюс Шінкунас замовив генератор у Великобританії, оплатив транспортні послуги і особисто курував його доставку у Ковель.
На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим
Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.
Художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим.
Зеленський нагородив волонтерку з Волині
Керівниця волонтерського логістичного центру «Марлог» та відома волонтерка з Ковеля Наталія Попова отримала відзнаку «Золоте серце». Її особисто вручив президент Володимир Зеленський.
«Волиньобленерго» намагатиметься не відключати світло у святкові дні
«Волиньобленерго» прикладає максимум зусиль, аби волинські родини зустріли Новий рік зі світлом. Тож просить волинян раціонально користуватися електроприладами, а підприємства – по можливості обмежити споживання електроенергії у ці святкові дні.
Україна повернула ще 140 полонених
У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Серед них - двоє волинян. Радіємо, що воїни вдома!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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