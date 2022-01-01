На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО

На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО
Попри вроджену ваду зору та відсутність спеціальної освіти, Володимир Яницький малює та продає власні картини, а з виручених коштів допомагає ЗСУ.

Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.
В черговому матеріалі "Нескорені" на Суспільному художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим.

"Раз ми тут, то повинні щось робити. Треба допомогти, щоб якнайшвидше був мир", – каже Володимир Яницький.

Зараз із родиною художник живе у селі Чаруків Луцького району. Кімната у тимчасовій оселі стала для чоловіка творчою майстернею. Тут 51-річний художник-переселенець вирішив вперше розмалювати новорічні іграшки. До цього, каже, підштовхнули діти, з якими у Городищенській громаді проводить майстер-класи.

Володимир Яницький розповідає: захопився живописом у 18-ть років, до цього малював лише картини. Аби створити новорічні прикраси, придбав 30 заготовок з матеріалу, який не б’ється. Спершу, каже художник, робить ескіз на кульці, тоді вже її розмальовує. Використовує акрилові та олійні фарби. Усі малюнки – патріотичні: з українськими краєвидами.

"Новорічні такі, українські. Такі – зі смаком Перемоги. Вони з нотками, безумовно, патріотизму та віри у суперове майбутнє", – говорить художник.

Розмальовування однієї іграшки займає мінімум 40 годин. Якщо вимикають електроенергію, творчий процес не припиняє, користується лампою.

"Не вистачає зору. Йому дуже тяжко малювати. Він цього, мабуть, і не каже, і не скаже ніколи. Він завжди включає гарну музику. Це або різдвяні пісні, або мелодія така ніжна. Кульки напитує своєю любов’ю, своєю творчою енергією", – розповідає дружина художника Ганна Баннікова.

Розмальовані новорічні іграшки Володимир Яницький продає, а усі виручені гроші передає на потреби ЗСУ. Окрім того, на благодійних ярмарках також реалізовує власні картини. Каже: багато знайомих та друзів зараз воює.


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Теги: Волинь, Україна, ЗСУ, допомога
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