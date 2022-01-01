На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО

Попри вроджену ваду зору та відсутність спеціальної освіти,малює та продає власні картини, а з виручених коштів допомагає ЗСУ.Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.В черговому матеріалі "Нескорені" на Суспільному художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим."Раз ми тут, то повинні щось робити. Треба допомогти, щоб якнайшвидше був мир", – каже Володимир Яницький.Зараз із родиною художник живе у селі Чаруків Луцького району. Кімната у тимчасовій оселі стала для чоловіка творчою майстернею. Тут 51-річний художник-переселенець вирішив вперше розмалювати новорічні іграшки. До цього, каже, підштовхнули діти, з якими у Городищенській громаді проводить майстер-класи.Володимир Яницький розповідає: захопився живописом у 18-ть років, до цього малював лише картини. Аби створити новорічні прикраси, придбав 30 заготовок з матеріалу, який не б’ється. Спершу, каже художник, робить ескіз на кульці, тоді вже її розмальовує. Використовує акрилові та олійні фарби. Усі малюнки – патріотичні: з українськими краєвидами."Новорічні такі, українські. Такі – зі смаком Перемоги. Вони з нотками, безумовно, патріотизму та віри у суперове майбутнє", – говорить художник.Розмальовування однієї іграшки займає мінімум 40 годин. Якщо вимикають електроенергію, творчий процес не припиняє, користується лампою."Не вистачає зору. Йому дуже тяжко малювати. Він цього, мабуть, і не каже, і не скаже ніколи. Він завжди включає гарну музику. Це або різдвяні пісні, або мелодія така ніжна. Кульки напитує своєю любов’ю, своєю творчою енергією", – розповідає дружина художника Ганна Баннікова.Розмальовані новорічні іграшки Володимир Яницький продає, а усі виручені гроші передає на потреби ЗСУ. Окрім того, на благодійних ярмарках також реалізовує власні картини. Каже: багато знайомих та друзів зараз воює.