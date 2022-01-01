На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Попри вроджену ваду зору та відсутність спеціальної освіти, Володимир Яницький малює та продає власні картини, а з виручених коштів допомагає ЗСУ.
Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.
В черговому матеріалі "Нескорені" на Суспільному художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим.
"Раз ми тут, то повинні щось робити. Треба допомогти, щоб якнайшвидше був мир", – каже Володимир Яницький.
Зараз із родиною художник живе у селі Чаруків Луцького району. Кімната у тимчасовій оселі стала для чоловіка творчою майстернею. Тут 51-річний художник-переселенець вирішив вперше розмалювати новорічні іграшки. До цього, каже, підштовхнули діти, з якими у Городищенській громаді проводить майстер-класи.
Володимир Яницький розповідає: захопився живописом у 18-ть років, до цього малював лише картини. Аби створити новорічні прикраси, придбав 30 заготовок з матеріалу, який не б’ється. Спершу, каже художник, робить ескіз на кульці, тоді вже її розмальовує. Використовує акрилові та олійні фарби. Усі малюнки – патріотичні: з українськими краєвидами.
"Новорічні такі, українські. Такі – зі смаком Перемоги. Вони з нотками, безумовно, патріотизму та віри у суперове майбутнє", – говорить художник.
Розмальовування однієї іграшки займає мінімум 40 годин. Якщо вимикають електроенергію, творчий процес не припиняє, користується лампою.
"Не вистачає зору. Йому дуже тяжко малювати. Він цього, мабуть, і не каже, і не скаже ніколи. Він завжди включає гарну музику. Це або різдвяні пісні, або мелодія така ніжна. Кульки напитує своєю любов’ю, своєю творчою енергією", – розповідає дружина художника Ганна Баннікова.
Розмальовані новорічні іграшки Володимир Яницький продає, а усі виручені гроші передає на потреби ЗСУ. Окрім того, на благодійних ярмарках також реалізовує власні картини. Каже: багато знайомих та друзів зараз воює.
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Через постійні обстріли чоловік змушений був покинути рідне місто Курахове на Донеччині. З квітня чоловік з родиною мешкає на Волині.
В черговому матеріалі "Нескорені" на Суспільному художник розповів – нині розмальовує новорічні іграшки, аби допомогти військовим.
"Раз ми тут, то повинні щось робити. Треба допомогти, щоб якнайшвидше був мир", – каже Володимир Яницький.
Зараз із родиною художник живе у селі Чаруків Луцького району. Кімната у тимчасовій оселі стала для чоловіка творчою майстернею. Тут 51-річний художник-переселенець вирішив вперше розмалювати новорічні іграшки. До цього, каже, підштовхнули діти, з якими у Городищенській громаді проводить майстер-класи.
Володимир Яницький розповідає: захопився живописом у 18-ть років, до цього малював лише картини. Аби створити новорічні прикраси, придбав 30 заготовок з матеріалу, який не б’ється. Спершу, каже художник, робить ескіз на кульці, тоді вже її розмальовує. Використовує акрилові та олійні фарби. Усі малюнки – патріотичні: з українськими краєвидами.
"Новорічні такі, українські. Такі – зі смаком Перемоги. Вони з нотками, безумовно, патріотизму та віри у суперове майбутнє", – говорить художник.
Розмальовування однієї іграшки займає мінімум 40 годин. Якщо вимикають електроенергію, творчий процес не припиняє, користується лампою.
"Не вистачає зору. Йому дуже тяжко малювати. Він цього, мабуть, і не каже, і не скаже ніколи. Він завжди включає гарну музику. Це або різдвяні пісні, або мелодія така ніжна. Кульки напитує своєю любов’ю, своєю творчою енергією", – розповідає дружина художника Ганна Баннікова.
Розмальовані новорічні іграшки Володимир Яницький продає, а усі виручені гроші передає на потреби ЗСУ. Окрім того, на благодійних ярмарках також реалізовує власні картини. Каже: багато знайомих та друзів зараз воює.
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