В Україні не підніматимуть ціни на воду

В Україні не підніматимуть ціни на воду
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала постанову про підвищення тарифів на воду з січня 2023 року, яка була ухвалена 27 грудня.

Під час засідання 30 грудня голова регулятора Костянтин Ущаповський пояснив, що члени комісії не зрозуміли, що голосують саме за це рішення, - пише УНІАН.

"Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалось, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проекта рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проекти", — сказав він.

Голова НКРЕКП зазначив, що запропоноване рішення суттєво відрізняється від проекта, який був оприлюднений на сайті регулятора та проходив обговорення. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів.

Зауважимо, що на сайті регулятора поки немає відповідної інформації про скасування рішення.

Рішення про підвищення тарифів на воду 27 грудня НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи.

Залежно від регіону тарифи з січня наступного року мали зрости в середньому від 10% до 30%.

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Теги: вода, тариф, Україна
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