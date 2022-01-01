Понад пів сотні диких качок вирішили зимувати у міському парку на Волині

Понад пів сотні диких качок вирішили зимувати у міському парку на Волині
Понад пів сотні крижнів оселилися на зиму у камінь-каширському міському паркові.

Про це повідомляє газета "Полісся".

Зазвичай ці водоплавні птахи, що живуть у дикій природі, з настанням холодів відлітають у теплі краї. Але, як виявляється, вони також добре пристосовуються до співіснування з людьми і перебираються на водойми поближче до їхніх осель. Як ось сімейство диких качок, котре розмістилося на річці Цир у Камені-Каширському.
Понад пів сотні диких качок вирішили зимувати у міському парку на Волині

Уже не вперше крижні зимують на цій водоймі. У попередні роки вони також знаходили тут порятунок у суворі зимові дні. Та цьогоріч кількість диких качок значно більша. Жителі вулиці Набережної зауважують, що налічували їх аж дев’ять десятків.

"Здається, качки і не збираються звідси нікуди переселятися. Поки плесо не замерзло, птахи плавають, пірнають, чалапають по засніжених берегах, ніби кожен виконує своє завдання. Досить цікаво за ними спостерігати. Перехожі часто милуються таким господарюванням крижнів на річці. Ми живемо поряд і підсипаємо птахам зерна. Згодували вже більше, ніж мішок", — розповідає Валентина Приходько, зауважуючи, що шкода птахів, бо навряд чи такій кількості вистачає тих харчів, що вони можуть роздобути у невеликій річці.
Понад пів сотні диких качок вирішили зимувати у міському парку на Волині

Зрештою кожен небайдужий може почастувати диких качок і заодно помилуватися ними. Щоправда варто звертати увагу на те, що хліб, солодощі, чіпси, сухарики, інші смачності можуть бути шкідливими для них.

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Теги: природа, Камінь-Каширський, Волинь
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