Литовське місто-партнер подарувало для котелень Ковеля генератор





Про це повідомили на сайті



Альтернативне джерело резервного живлення придбало для своїх українських колег підприємство “Утенські теплові мережі”. Його директор Дарюс Шінкунас замовив генератор у Великобританії, оплатив транспортні послуги і особисто курував його доставку у Ковель.



"Нам важливо мати резервне джерело живлення на колесах, щоб за потребою запустити будь-яку котельню. Цей генератор якраз підходить нам для цього, – зазначив директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко.



Ковель постійно відчуває підтримку литовських партнерів. З перших днів війни вони поряд з нами, ми відчуваємо їх дружнє плече. І як тільки вони почули про наші проблеми з енергопостачанням, то одразу взялись нам допомогти. У новому році утенці пообіцяли ще два потужних генератори для Ковеля.



"Щиро дякую нашим литовським друзям, меру міста Утена Альвідасу Катінасу, директору Утенських теплових мереж Дарюсу Шінкунасу та всім, хто допомагає нам у цей непростий час", – відзначив міський голова Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литовське місто-партнер Ковеля Утена подарувало ПТМ “Ковельтепло” дизельний генератор PowerBink, потужністю 120 кВт, вартістю 28 тисяч євро.Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради Альтернативне джерело резервного живлення придбало для своїх українських колег підприємство “Утенські теплові мережі”. Його директорзамовив генератор у Великобританії, оплатив транспортні послуги і особисто курував його доставку у Ковель."Нам важливо мати резервне джерело живлення на колесах, щоб за потребою запустити будь-яку котельню. Цей генератор якраз підходить нам для цього, – зазначив директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко.Ковель постійно відчуває підтримку литовських партнерів. З перших днів війни вони поряд з нами, ми відчуваємо їх дружнє плече. І як тільки вони почули про наші проблеми з енергопостачанням, то одразу взялись нам допомогти. У новому році утенці пообіцяли ще два потужних генератори для Ковеля."Щиро дякую нашим литовським друзям, меру міста Утена Альвідасу Катінасу, директору Утенських теплових мереж Дарюсу Шінкунасу та всім, хто допомагає нам у цей непростий час", – відзначив міський голова

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