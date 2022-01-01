31 грудня на Волині: гортаючи календар

31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує письменниця Юлія Смаль (на фото).

Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.

Цього дня іменини у тих, кого звуть Зоя, Михайло, Модест, Семен та Севастіан.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня. Хоча, насправді, перше засідання відбулося 3 грудня 1939 року, але протокол загубився.

31 грудня 1962 року у Луцьку на вулиці Леніна (нині – проспект Волі), на місці нинішнього приміщення обласного драмтеатру вперше загорівся символічний факел природного газу. Новорічним подарунком для мешканців будинків № 7, 9, 11 та 13 по вулиці Леніна стала газифікація їхніх осель.

А у 2011 році Луцьк отримав нове доменне ім’я - до існуючих доменних імен lutsk.ua та volyn.ua приєдналося ще одне - lt.ua.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 30 грудня
30 грудень, 23:23
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