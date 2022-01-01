Kraken повідомив про звільнення селища на Луганщині, Генштаб цього ще не підтвердив





Про це поінформував спецрозділ Kraken у Telegram-каналі та опублікував відео штруму селища, - пише



Російські військові під час спецоперації зазнали втрат у техніці та особовому складі, частину з них взято в полон.



Зауважимо, що офіційного підтвердження від Генерального штабу наразі немає. Втім, у вечірньому відеозверненні 30 грудня український президент Володимир Зеленський повідомив про просування ЗСУ.



"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон", - сказано у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 30 грудня, спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське Сватівського району, що на Луганщині. Селище уже - під контролем українських військових.Про це поінформував спецрозділ Kraken у Telegram-каналі та опублікував відео штруму селища, - пише ТСН. Російські військові під час спецоперації зазнали втрат у техніці та особовому складі, частину з них взято в полон.Зауважимо, що офіційного підтвердження від Генерального штабу наразі немає. Втім, у вечірньому відеозверненні 30 грудня український президент Володимир Зеленський повідомив про просування ЗСУ."Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон", - сказано у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію